Девушка дня Instagram: развратная модель Элина Светлова

Элина Светлова – модель из Киева. Судя по ее профилю на сайте модельного агентства, у нее практически идеальные параметры: 88-64-87. Рост Элины – 168, она стала моделью в достаточно зрелом возрасте.

Светлова участвует в откровенных фотосессиях, не стесняется сниматься топлес либо обнаженной.