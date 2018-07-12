Ирина Шейк восхитила фанатов фото топлес в воде

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк поразила поклонников пикантным фото.

На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила черно-белый снимок, на котором она запечатлена топлес в воде. Соски модель прикрыла морскими ракушками.

Подписчики отметили сходство между фото Шейк и снимком с отдыха Анастасии Волочковой на Мальдивах.

"Невероятная", "Счастливые ракушки!", "Почти как Волочкова на Мальдивах", "Лучше чем Волочкова!", - расхваливали поклонники.

Ранее Ирина Щейк без нижнего белья позировала в компании полуобнаженных парней.