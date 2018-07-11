Еще одна женщина обвинила Люка Бессона в сексуальных домогательствах

Знаменитого французского режиссера Люка Бессона еще одна женщина обвинила в сексуальных домогательствах.

Имя женщины не разглашается, известно, что ей 49 лет, и она работала у режиссера ассистенткой по кастингу. По ее словам, Бессон, когда оказывался с ней в лифте, требовал интимной близости, передает сайт Mediapart.

Женщина подала жалобу на имя прокурора Парижа 6 июля, в которой указала, что Бессон подверг ее сексуальному насилию.

В свою очередь, Бессон отверг все обвинения, его адвокат Тьерри Марембер назвал слова женщин "обвинениями из разряда фантастики".

Ранее 27-летняя женщина заявила, что Бессон опоил ее наркотиками и затем изнасиловал – инцидент произошел в отеле "Ле Бристоль".