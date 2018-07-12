"А труселя где обронила?": сексапильная экс-участница "ВИА-Гры" поделилась обнаженным фото

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова похвасталась перед фанатами соблазнительной фигурой.

Певица поделилась фото в Instagram, на котором она позирует без нижнего белья, прикрывая наготу лишь кружевной блузой.

"Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", - философски подписала "голое" фото Котова.

Пользователи по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили фигуру артистки, другие же возмутились тем, что она позировала без нижнего белья.

"А труселя где обронила?", "Когда удивить больше нечем", "Воу какое нежное тело", "Ну и что, что без трусиков, типа тут что-то видно! За то красиво и не пошло", "Ужас, без трусов! Совсем пошло", - писали юзеры.

Ранее Татьяна Котова показала идеальную фигуру в нижнем белье.