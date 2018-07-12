Девушка дня Instagram: любительница раздеваться на камеру Кейт Хромия

Кейт Хромия – украинская модель, которая сейчас проживает в Будапеште, Венгрия. Девушка радует своих подписчиков в Instagram откровенными фото в стиле ню. Кейт увлекается психологией, любит путешествовать.

Судя по профилю девушки на сайте модельного агентства, у нее практически идеальные параметры: 83-63-91.