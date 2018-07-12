В бикини и секуальных позах: дочери Сильвестра Сталлоне похвастались юными телами на отдыхе

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Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
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Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
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Супруга Сталлоне Дженнифер Флавин Фото: dailymail.co.uk
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Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
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Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
-
Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
-
Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
-
Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
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Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
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Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
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Дочери актера беззаботно проводили время на яхте Фото: dailymail.co.uk
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Сам актер не участвовал в купаниях, но активно общался с дочерьми Фото: dailymail.co.uk
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне отправился с семьей и друзьями праздновать свое 72-летие. Знаменитость арендовал яхту в Сен-Тропе.
Подросшие дочери звезды и 49-летняя жены Дженнифер Флавин привлекли осоьбое внимание папарацци, передает Daily Mail.
21-летняя София, 20-летняя Систин и 16-летняя Скарлет продемонстрировали подтянутые формы в купальниках. Девушки прыгали с яхты в море, нежились на батуте, и учились стоять на досках – в этот момент фотографы запечатлели молодых красавиц в пикантных позах.
Ранее 20-летняя дочь Сталлоне похвасталась глубоким декольте в обтягивающем платье.