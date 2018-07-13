Грудастая британская модель снялась в эротической фотосессиии для украинского Playboy

Британская модель, актриса и реалити-звезда Хлоя Кхан украсила обложку украинского Playboy.

Девушка продемонстрировала свои пышные формы любителям "горяченького".

"Я уже много лет увлекаюсь украинскими моделями, они абсолютно неотразимы! И я люблю своих украинских друзей, в Дубае и Великобритании, где я живу", - заверила Хлоя, пишет tabloid.pravda.com.ua.

О том, что Хлоя снялась для украинцев, написала и британская пресса, в частности The Sun.

К слову, тело Хлои – ювелирная работа хирургов. Девушка потратила на "тюнинг" более 100 тысяч фунтов стерлингов: она увеличила грудь, сделала "дизайнерскую вагину" и попу.

Хлою из-за упругой попы и пышного бюста сравнивают с Ким Кардашьян –красотка сама и не против походить на знаменитую светскую львицу.

Ранее британская "Ким Кардашьян" взволновала любителей клубнички.