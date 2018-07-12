Аппетитная Холли Берри похвасталась фигурой и позагорала топлес

Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", порадовала своих поклонников новыми фото.

На снимках, которые 51-летняя актриса опубликовала на личной странице в Instagram, она похвасталась своей подтянутой фигурой.

На одном фото Берри запечатлена на фоне воды в черном бикини. Благодаря ракурсу на пояснице знаменитости можно рассмотреть татуировку.

На другом фото актриса позирует с подругой топлес.

Ранее Холли Берри снялась с обнаженной грудью ради поддержки ЛГБТ.