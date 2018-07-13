Популярный трек Селены Гомес признан лучшим хитом лета: видео

Песня американской исполнительницы Селены Гомес Back to You о тяжелых отношениях с бывшим бойфрендом Джастином Бибером получила звание "Гимн лета-2018".

Как сообщает музыкальное издание Rolling Stone, именно трек Гомес ассоциируется у слушателей с летом 2018 года.

Видеоролик с клипом на песню Back to You был опубликован 5 июня 2018 года, и более чем за месяц после публикации его посмотрели почти 100 миллионов пользователей.

По мнению фанатов, Гомес рассказала в песне об отношениях с экс-бойфрендом Джастином Бибером, с которым певица пережила непростые моменты любовной интриги.

Напомним, самым популярным музыкальным клипом лета 2017 года стала песня Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси, которую он исполнил совместно с Дэдди Янки.