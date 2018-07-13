"Образ гопника". Ксения Собчак позировала в спортивном наряде, фото

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в спортивном наряде.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за семь часов он собрал более 20 тысяч лайков.

На фото Собчак позирует в кофте, штанах, в кедах и в солнцезащитных очках. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Образ гопника…", — отметил zelribka. "Какая же Вы классная", — написала kinshina.svetlana. "Стремный костюм", — считает dahlia_1444.

Ранее жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что Ксения Собчак беременна во второй раз.