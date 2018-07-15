"Анюта, ты секси". Семенович на отдыхе позировала в соблазнительном платье, фото

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию с отдыха, на которой запечатлена в ванной в коротком платье с глубоким декольте.

Соблазнительный снимок был сделан в одном из отелей на греческом острове Крит, говорится на странице артистки в Instagram.

"Вечеринка закончилась, а мне не заснуть... Буду продолжать", — подписала фото исполнительница.

Снимок за 12 часов собрал более 90 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Анюта, ты секси", — похвалила _katerina_gubanova_. "Ты очень красивая", — считает dimamikitiuk2077. "Обожаю вас. Вы такая красавица", — написала sveta_16.07.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети фотографией, на которой позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, она считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.