Грудастая и "горячая" ведущая прогноза погода раскрыла свои секс-тайны: фото

Аргентинская журналистка Мария Соль Перез, ведущая прогноза погоды, которую неоднократно признавали "Самой сексуальной/горячей репортершей", в интервью откровенно рассказали о своем сексуальном опыте и отношении к интиму.

Соответствующее сообщение опубликовали представители британского издания The Daily Star. По Перес, она никогда не занимается сексом, плотно не поев. Кроме того, журналистка рассказала, что обожает использовать еду для сексуальных игр.

"Относительно моего сексуального опыта, то в ванной у меня было. Также однажды я играла с мороженым. На самом деле все зависит от момента, и с кем ты занимаешься сексом. Секс должен быть жестким или медленным, но никогда одинаковым", – заявила Соль.

Напомним, ранее сообщалось о том, как секс влияет на женскую внешность.