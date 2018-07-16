Модель Playboy с громадной грудью раскрыла секреты идеальной фигуры: фото

В США Беки Хадсон, известная как модель легендарного глянцевого мужского журнала Playboy, в интервью рассказала о том, в чем состоит секрет ее стройной фигуры и бюста шестого размера.

Девушка заявила журналистам портала Ink, что держит себя в нужной форме благодаря отказу от кондитерских изделий и углеводов. Кроме того, она рассказала о том, что обожает итальянскую пасту, поэтому для модели соблюдение такой диеты стало "одной из самых сложных вещей".

"Я выделила один день в неделю. Чтобы побаловать себя ею", — сказала Хадсон.

Кроме того, она посоветовала всем желающим привести себя в форме уделять не менее трети часа на кардиотренировки ± плавание, бег либо быстрая ходьба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская модель похвасталась грудью в топике с завязками.