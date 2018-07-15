150-килограммовая модель Тесс Холлидей откровенно показала пышные формы: фото

Одна из самых знаменитых plus-size моделей Тесс Холлидей не стесняется своих излишне пышных форм и активно снимается в фотосессиях и для обложек глянцевых журналов.

В Instagram пышнотелая красавица опубликовала одну из своих последних работ с профессиональными фотографами.

Plus-size модель позирует в ярко-красном костюме с черным топом. Пышнотелая девушка решила подчеркнуть талию красным поясом и дополнить "лук" очками и серьгами. Стиль дополнили идеальный макияж и уместная прическа.

Как правило, под всеми постами Холлидей в соцсети появляется масса позитивных комментариев.

"Я очень люблю ее. Хотелось бы иметь такую же уверенность", "Сексуальная и роскошная", "Ты очень красивая", "Нравится цвет одежды", - написали подписчики под фото.

Напомним, ранее известная своими революционными взглядами относительно веса и внешности женщин plus-size модель Тесс Холлидей обнажилась перед объективом фотоаппарата.