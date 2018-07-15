Спирс танцевала на концерте с обнаженной грудью: фото 18+

У популярной американской певицы Бритни Спирс во время концерта в Оксон Хилл, штат Мэриленд, в очередной раз произошел пикантный конфуз.

Как сообщает издание Daily Mail, на сцене во время исполнения песни "Do Somethin" у Спирс соскочила верхняя часть концертного костюма.

В результате конфуза у певицы оказалась обнажена левая грудь. До конца композиции знаменитость танцевала, не поправляя бюстгальтер. Не заметила она инцидент с грудью или специально решила устроить провокацию – остается загадкой.

Напомним, ранее Спирс поделилась с подписчиками фрагментом семейного отдыха с сыном Престоном в Майами.