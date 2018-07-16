Ким Кардашьян в пикантных позах продемонстрировала свои аппетитные формы

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отправилась с подругами на пляж Лос-Анджелеса.

Ким, которая раньше занималась по 5-6 раз в неделю кардиотренировками, пилатесом и силовым тренингом, решила сбавить темпы, и теперь занимается йогой. Во время очередной "вылазки" с подругами, вездесущие папарацци и застали фигуристую звезду, отсняв множество знойных кадров, передает Daily Mail.

Изначально знойная брюнетка была одета в шорты с высокой талией и серый топ, но затем девушки разделись до нижнего белья, и Ким засветила огромные ягодицы в трусах с высокой посадкой. Пока Ким снимала с себя одежду, фотографы крупным планом отсняли ее оголенную попу.

Ранее Ким Кардашьян в нижнем белье похвасталась пышной грудью.