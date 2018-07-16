"Огонь попка": Анна Седокова засветила пышные ягодицы на пикантном фото

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась пикантным фото с отдыха в Сен-Тропе, Франция.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует в красном купальнике на фоне моря, акцентируя все внимание на свои аппетитные ягодицы.

"Еще сочиню 7 песен и я улечу туда, где вода лазурного цвета, а ночью на небе видны сотни тысяч звезд и тебя ничего не тревожит. Единственная проблема - это правильный выбор обуви, чтобы танцевать на столе", - написала певица.

Подписчики расхвалили фигуру Седоковой, большинство фанатов восхищались ее ягодицами.

"Боже, фото 18+", "Огонь попка", "А ножки какие, ням", "Ух персик", "Огонь", "Богиня...очень крутая и нереально сексуальная!", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова заявила, что запускает линию откровенных купальников.