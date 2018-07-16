"Это вообще законно?": Даша Астафьева похвасталась упругой попой

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками новыми жаркими фото.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в черном платье, которое лихо подняла, и засветила поклонникам аппетитные ягодицы и тонкую линию трусов.

Подписчики расхвалили снимок, назвав Астафьеву украинской Моникой Белуччи.

"Это вообще законно?", "Украинская Моника Беллуччи!", "По ножке видны Ваши старания на тренировках", "Любимая моя пантера ", "Даша, не перестаю вами восхищаться! Вы шикарная девушка!", - восхищались поклонники.

Ранее Дашу Астафьеву пристыдили за ошибку в фразе на украинском.