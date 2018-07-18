Русская Кардашьян восхитила фанатов откровенным фото своих аппетитных ягодиц

Российская фотомодель Анастасия Квитко, которую часто называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новым фото.

Больше всего подписчики ее Instagram, похоже, ценят, пышные формы Насти. На последнем снимке Квитко красуется на фоне моря в купальнике и черных кружевных штанах.

Девушка специально выбрала такой ракурс, чтобы в центре внимания оказалась ее огромная попа – не зря ведь Настю сравнивают с Кардашьян.

Ранее поклонников восхитили фото русской Кардашьян Анастасии Квитко.