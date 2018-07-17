"Как кукла". Даша Астафьева позировала в необычном платье, фото

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в необычном золотом платье.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и анонсировала появление на телеканале "1+1".

Исполнительница позировала в соблазнительном наряде и в красных туфлях. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Как кукла…", — похвалила nika2000987. "А ноги!!!), — подчеркнула onisimova50. "Танці з зірками"?) (проект телеканала "1+1" — Ред.)", — спросила журналистка yulia.pryadko.

Ранее Даша Астафьева в соцсети поделилась снимками в черном платье, на одном из них она подняла низ наряда и засветила аппетитные ягодицы. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.