"Вот это попа": Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в обтягивающих лосинах

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась с фанатами снимками в спортивной форме.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в спортивных лосинах и топе собственного бренда. Артистка позировала полубоком, акцентируя внимание на своих аппетитных ягодицах.

Подписчики по-разному отреагировали на фото.

"Красиво похудела", "Вай! Какие формы!", "Вау просто секси", "Хороша спортсменка", "Вот это попа", "Попа идеал", - делали комплименты подписчики.

Ранее Настя Каменских поразила фанатов жгучим образом.