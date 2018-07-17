В платье с экстремальным разрезом и без белья: Анна Седокова позировала в дерзком наряде

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась фото, на котором она позирует с белорусским рэпером ЛСП (Олегом Савченко).

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует в длинном платье с невероятно высоким разрезом, который оголяет ее бедро, и становится понятно, что на певице нет нижнего белья.

"Гладим с ЛСП", - кратко подписала фото Седокова.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: кто-то раскритиковал артистку за выбор наряда, а кто-то наоборот восхитился таким пикантным разрезом.

"Фигура то клевая, а вот белья нижнего нет!", "Анна очень эффектно вышла на этом снимке!", "Разрез по самое не хочу", "Анна, ну какая же вы все-таки сексуальная", "Разрезище", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова засветила пышные ягодицы на пикантном фото.