"Мммм, какие сиси…". Глюкоза позировала в V-образном купальнике, фото

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в сдельном V-образном купальнике.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 74 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена стоящей на фоне песка. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Мммм, какие сиси…", — отметил seriozhaprunkin. "Ох*енна", — написал alex01377. "Девушка — огонь...", — считает radik_20.

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.