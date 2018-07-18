Звезда "Сумерек" оголилась на нудистском пляже

31-летняя актриса Эшли Грин, известная по роли вампира Элис Каллен в саге "Сумерки", поделилась пикантным фото в соцсети.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила черно-белый снимок, на котором позирует голышом, повернувшись спиной к камере.

Актриса недавно вышла замуж за Пола Коури, с которым встречалась до этого пять лет, и романтично подписала фото, сопроводив хештегами "нудистский пляж" и "медовый месяц".

"Он делает меня дикой и свободной", - трогательно подписала фото Эшли.

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