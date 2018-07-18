Голая Волочкова поделилась пошлым фото, и ей не стыдно

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала волну возмущения откровенным фото.

На своей странице в Instagram балерина решилась выложить достаточно пикантный снимок: она позирует обнаженная в ледяной купели, прикрывая интимные места пихтовыми ветками.

"Ледяная купель снимает усталость и негатив, а пихта заряжает энергией", - прокомментировала снимок Волочкова.

Комментировать это фото знаменитость изначально разрешила, но после того, как пользователи пристыдили ее за слишком откровенный снимок, она запретила им оставлять любые отзывы, и удалила все гневные замечания.

Ранее полностью обнаженная Волочкова поделилась пикантным фото.