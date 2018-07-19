"Колхозница!". Ани Лорак позировала в скромном образе, фото

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Интернет фотографию в скромном образе — на ней артистка запечатлена в рубашке, джинсах и в туфлях на высоких подборах.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 19 часов они собрали более 89 тысяч лайков.

На фото певица позирует завязывающей в узел края рубашки. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Колхозница!", — написал litvinov937. "Красотулька", — похвалила myklyuklina. "Крутая! Стильная! Лучезарная!", — считает juliannovgorod.

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам артистки, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".