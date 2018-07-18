Ким Кардашьян в нижнем белье произвела фурор в Сети

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в нижнем белье.

На своей странице в Instagram она поделилась пикантным фото: Ким усадила свою знаменитую попу на край стола, и демонстрирует свои подтянутые ноги.

Меньше чем за сутки снимок набрал больше 2 миллионов лайков.

Таким пикантным образом звезда решила прорекламировать свои духи - KIMOJI Peach, Cherry & Vibes.

Ранее Ким Кардашьян в пикантных позах продемонстрировала свои аппетитные формы.