Оля Полякова покрасовалась в соблазнительных позах, фото

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в соблазнительных позах.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 17 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в серой юбке с разрезом, в кофточке, солнцезащитных очках и в кроссовках.

"То ли прическа новая, то ли юбка)", — подписала фото певица.

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в сексуальном костюме кошечки, и похвасталась, что ее клип собрал миллион просмотров. Увидеть соблазнительное фото можно здесь.