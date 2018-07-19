Девушка дня Instagram: горячая фанатка Манчестер Сити Холли Пирс

Холли Пирс - английская модель, родившаяся в Солфорде. Она начала моделировать в декабре 2009 года для страницы №3 издания The Sun. Она продолжает работать моделью, также регулярно появляется в журналах, таких как Nuts и Loaded.

Пирс заняла 6 место в рейтинге журнала Nuts "Nuts 100 Sexiest Babes 2010". Она является поклонницей Манчестер Сити.