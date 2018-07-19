Макс Барских выпустил сексуальный клип с полураздетыми девушками

Украинский певец Макс Барских выпустил новый клип на трек "Полураздета", который станет саундтреком к откровенной украинской комедии о любви "Секс и ничего личного".

Ролик появился на официальном YouTube-канале артиста.

Выбрал трек Барских продюсер фильма Влад Ряшин – по его словам, трек артиста дополнит историю фильма и придаст ей индивидуальности.

"Наш фильм "Секс и ничего личного" - это украинская молодежная драйвовая комедия, поэтому выбор саундтрека вполне объясним. Макс Барских - современный украинский музыкант, кумир сегодняшней молодежи, которая и есть целевой аудиторией картины. Конечно же, Макс - талантливый композитор и артист, а Алан Бадоев всегда делает чувственный и качественный продукт. Уверен, что именно один из ключевых треков в исполнении Макса Барских дополнит нашу историю и придаст ей индивидуальности. И, как показывает практика, классные саундтреки остаются на слуху навсегда, делая и саму работу запоминающейся", - поделился Ряшин.

Сам артист считает, что его трек органично впишется в киноленту.

"Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек "Полураздета" органично дополнит картину. Я желаю фильму любви зрителя и первую позицию в бокс офисе!" , - отметил Барских.

Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2019 года.

Ранее Макс Барских провокативно станцевал на сцене с полицейской.