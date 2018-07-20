Мини-платье с оголенными плечами: Катя Осадчая удивила откровенным нарядом

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась редким фото, на котором позировала в коротком платье на отдыхе в Одессе.

Снимком она поделилась на своей странице в Instagram. На фото она запечатлена в коротком цветочном платье на запах с оголенными плечами.

Пляжный образ она дополнила солнцезащитными очками и красными шлепанцами.

"Летом моря много не бывает) ..... дальше будет:)", - заинтриговала ведущая.

Ранее Осадчая показала соблазнительные формы в купальнике.