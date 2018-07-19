"Нереально сексуально": экс-"ВИА Гра" сразила наповал фанатов жгучим образом

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос покрасовалась перед фанатами в жгучем образе.

На своей странице в Instagram артистка поделилась пикантным фото, на котором она позирует в черном платье – комбинации с вырезом на бедре, и босоножках на каблуке в тон. Димопулос стоит в откровенной позе, опершись на багажник машины.

Поклонники не ожидали увидеть такой откровенный снимок, ведь обычно артистка делится более скромными фото.

"Нереально сексуально", "Фото просто огонищеее", "Такая жгучая внешность у вас", "Само изящество", - расхваливали снимок подписчики.

Ранее экс-"ВИА Гра" похвасталась аппетитными формами в бикини.