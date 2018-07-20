"Обалденная". Экс-Nikita покрасовалась обнаженной, фото

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana — Анастасия Кумейко — выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена обнаженной.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

На фото исполнительница запечатлена сидящей, она прикрыла грудь руками.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Обалденная", — похвалила _yulia_voitenko_. "Бесподобна!!!", — считает azadovskaya. "Круть! Секси фото!", — написал mr.dan76.

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.