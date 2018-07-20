"Порнозвездой хочет стать?": Настя Каменских "ушла в отрыв" и засветила попу в пикантной позе, видео

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, взбудоражила поклонников пикантной выходкой на красной дорожке международного музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018".

На странице kamenskux_life_of в Instagram появилось видео, на котором Каменских позирует в прозрачной блузе, колготах и мини-шортах, которые скорее напоминают нижнее белье. Певица позировала для фотографов, выпирая попу назад, и тому, кто заснял видео, открылся пикантный обзор на аппетитную попу исполнительницы.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux_life_of) 19 Июл 2018 в 11:40 PDT

Однако поклонники неоднозначно отреагировали на такое позирование – одни восхитились формами Каменских.

"Вот это большой арбуз!", "Вот это орех", "Та просто супер! Всем такую попку", - делали комплименты поклонники.

Другие же посчитали такую выходку артистки вульгарной, и не подбирали выражений.

"Очень вульгарно", "Совсем уже опошлилась, некрасиво", "Зачем себя так унижать... Порно звездой хочет стать? Раньше любила ее голос и внешность... Теперь это капец!", - возмущались юзеры.

На этом откровения артистки не закончились – в Insta-сториз она выложила Boomerang, на котором позирует в нижнем белье и тех же колготах в горошек, в которых была и на мероприятии.

Ранее Настя Каменских похвасталась стройными ногами на стадионе.