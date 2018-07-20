"Не отморозь ничего": голый Панин на подоконнике хотел показать вид на Волгу, но покрасовался другим

Скандально известный российский актер Алексей Панин заинтриговал фанатов фото – они посчитали, что на нем он запечатлен обнаженным.

Панин на своей странице в Instagram поделился селфи, как он сидит на окне, обнимая свои ноги.

"Сижу такой на подоконнике, а за окном Волга", - прокомментировал фото знаменитость.

Однако на снимке виден только полуголый актер, поклонники обратили внимание на его татуировки.

"Классная тату!", "Ты если голый сидишь, смотри подоконник холодный, не отморозь себе ничего", "Тоже люблю голой ходить дома пока одна. Красивое тело не вечно", - писали юзеры.

Ранее голый Панин размышлял об интеллекте россиян.