"Рогатка сим-сим закройся": Ольга Бузова в купальнике позировала в пикантной позе

Российская певица Ольга Бузова поделилась снимком с отдыха в Турции.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в купальнике розового цвета с цветочными аппликациями стоя на фоне моря на коленях.

Подписчики обратили внимание на то, что на бикини купальника в самом пикантном месте размещен цветок.

"Рогатка сим сим закройся", "Фу, что за трусы", "Цветочек расцвел?", "Ужасный купальник", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова шокировала поклонников худощавым видом.