Сексуальная жена Ступки в пикантных позах продемонстрировала совершенную фигуру

Телеведущая продемонстрировала результат работы над собой.
Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова поделилась с поклонниками фотографией, на которой она показывает свою фигуру.
На снимках, которые знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в двух образах. На первом фото Логунова демонстрирует фигуру в соблазнительном черном купальнике в сетку, на втором – подтянутый живот и стройные ноги.
Поклонники расхвалили фигуру Логуновой, назвав ее идеальной.
"Ну богиня же", "Вааау", "Идеальная фигура", - восхищались фигурой Логуновой поклонники.
Ранее Полину Логунову раскритиковали за чрезмерную худобу.