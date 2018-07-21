Певица Луна поразила фанатов откровенным фото в сексуальном боди в сетку

Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, поделилась с фанатами эротичным фото.

На своей странице в Facebook исполнительница выложила снимок, на котором запечатлена в черном боди в сетку. Артистка необычным образом решила привлечь внимание фанатов, ответив на самый задаваемый ей вопрос в последнее время.

"Я знаю, что всем интересно, как там альбом... Так вот альбом сводится и мастерится! А я на отдыхе", - написала Бардаш.

На фоне на снимке видны вода, но где именно артистка отдыхает, она не сообщила.

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