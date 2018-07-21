Жена Позитива из "Время и Стекло" засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессии

Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась снимками из жаркой фотосессии.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала три черно-белых фотографии, которые взволновали ее подписчиков.

На первом фото Анна позирует топлес в одних стрингах, демонстрируя на ягодицах надпись "Love".

На втором снимке супруга Позитива лежит на полу, одетая в полупрозрачную футболку, трусы и колготы в сеточку.

Завершает хит-парад эротических фото снимок на полу, дизайнер игриво спустила с плеч майку.

Ранее Потап поделился архивными фото, где запечатлен юный Позитив.