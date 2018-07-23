"А зачем так выставлять грудь свою?": "шалунья" Наташа Королева крупным планом засняла свои прелести

Украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, поделилась с фанатами видео своей груди крупным планом.

На своей странице в Instagram певица выложила ролик, на котором она танцует под песню Филиппа Киркорова за кулисами, пока он поет на сцене. Она позировала в том же откровенном наряде, что и на вручении премии "Шансон года" в Кремлевском дворце - облегающий корсет, с серебристыми мини-юбкой и жакетом из бахромы.

"Сегодня в #питере стартовал фестиваль #белыеночи! @wnfestival Прекрасная Атмосфера музыки и дружбы! Молодые музыканты со всего мира прилетели для участия в этом фестивале! Ну а мэтр @fkirkorov радуют зрителей любимыми песнями! Я и мои две сестры, за кулисами, расчувствовались под душевную песню Филиппа", - назвала так трогательно свою грудь артистка.

Подписчики по-разному прокомментировали танцы Королевой: одни восхитились ее активностью, другие же пристыдили за столь вульгарную выходку.

"Натали! Шалунья", "Наталья красотка! Так держать!", "А зачем так выставлять грудь свою? Вертихвостка, никакой скромности", "В 45 так выглядеть, такие ножки, конечно все бабы лопнут", - писали юзеры.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)20 Июл 2018 в 1:03 PDT

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