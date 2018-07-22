"Вроде шикарно!": 54-летняя жена Игоря Крутого похвасталась откровенным фото

Супруга известного российского композитора Игоря Крутого Ольга похвасталась шикарной фигурой, выложив в Instagram свое фото в купальнике.

Подписала она снимок, на котором позирует в белой шляпе и красном купальнике с оголенным плечом, просто: "Ах, лето!"

Фото набрало более 4 тысяч "лайков" и спровоцировало немало комплиментов в адрес Оли, которой, к слову, уже ни много, ни мало – 54 года.

"Вроде шикарно!" – пишет maks_volga. "Какая шикарная фигура!!! Ольга, откройте секрет потрясающей красоты", – просит olga_niki11. "Для 54 лет, браво!!!" – отмечает nikitina.varambler.ru.

Впрочем, нашлись и те, кто написал: "Ноги сильно короткие", "Хвастовство", "Пустышка никчемная".

Ранее одесская Барби похвалилась фигурой в коротком топе и мини-шортах. Девушка показала неимоверно тонкую талию.