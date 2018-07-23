"Сисяндры супер!": экс-Nikita сексуально станцевала в прозрачном боди и засветила соски, видео

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, устроила жаркие танцы в прозрачном боди.

На своей странице в Instagram артистка выложила видео, на котором она танцует под песню Макса Барских "Полураздета". На Кумейко из одежды был прозрачный боди, через который были видны все достоинства диджея, и накидку.

Подписчики отметили, что ей стоило бы снять накидку, ведь, по их словам, у нее прекрасное тело.

"Без накидки было бы лучше...", "Сисяндры супер!", "Опять это огонь - боди", "А халат-то зачем надела, интересней без него", "Невозможно оторвать взгляд!", - писали юзеры.

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination) 22 Июл 2018 в 2:15 PDT

Ранее экс-Nikita покрасовалась обнаженной.