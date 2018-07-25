Девушка дня Instagram: сексапильная модель нижнего белья Мэдди Белль

Мэдди Белль - модель из Лос-Анджелеса. Девушка благодаря своим потрясающим формам заключила контракты с бельевыми брендами.

Мэдди никогда не стесняется позировать топлес или в откровенном бикини. Помимо модельной карьеры, она еще активно занимается фитнесом и танцами. Модель очень любит путешествовать и в каждой стране устраивает откровенные фотосессии.