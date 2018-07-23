Модель обвинила Мадонну в многолетних сексуальных домогательствах

В США экс-модель Аманда Казале призналась, что страдала от преследований и сексуальных домогательств от Мадонны.

Как сообщает The Daily Mail, известная американская певица сотрудничала с экс-моделью Амандой Казале в 90-ых годах на съемках весьма откровенного клипа на песню "Justify My Love", в котором присутствуют лесбийские сцены.

По словам Аманды Казале, именно после завершения съемок клипа начались ухаживания Мадонны. Артистка в течение 2 лет писала Аманде Казале любовные письма, которые подписывала "с любовью и поцелуями". Певица признавалась модели, что она в восторге от ее красоты и хотела бы повторить сцены, которые были в клипе. Письма звезда писала красными чернилами, что добавляло пикантности их содержания.

"Мадонна стала одержима мной. В то время я не обижалась и не задумывалась так буквально, но, оглядываясь назад, понимаю, что меня использовала та, кто на то время была моим работодателем", - заявила Казале.

Экс-модель уверяет, что изначально ухаживания Мадонны воспринимала в шутку. Однако позже увидела в них неприличный подтекст и решила обнародовать переписку.

Казале выставила откровенные письма Мадонны на продажу и намерена получить за секс-фантазии поп-звезды 50 тысяч долларов.

Клип Мадонны "Justify My Love" с участием Аманды Казале:



Напомним, ранее Мадонна заинтриговала своих подписчиком и фанатов сообщением о том, что она скоро будет невестой.