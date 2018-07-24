Лопес засветила грудь через прозрачный топ во время занятий спортом: фото

Популярная певица Дженнифер Лопес похвасталась стройной фигурой в спортивной форме.

48-летняя знаменитость опубликовала в Instagram снимок во время занятий в спортзале.

Лопес сделала селфи, на котором поклонники могут рассмотреть идеальный пресс певицы. Спортивный топ на исполнительнице выглядит особенно пикантно, поскольку через него просвечивается подтянутая грудь мамы двоих детей.

Лопес следит за фигурой и ежедневно занимается в спортзале, а также пристально следит за питанием. Спортивное фото певица сделала накануне своего дня рождения, не сделав исключение для занятий даже в преддверии праздника.

Напомним, Лопес часто демонстрирует подтянутую фигуру во время занятий спортом. Недавно она опубликовала снимок, на котором можно увидеть идеально стройные и соблазнительные формы певицы.