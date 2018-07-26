Девушка дня Instagram: роскошная красотка Виктория Тори

Виктория Тори или Тори Сон, как девушка себя называет, очень популярна в Instagram. Модель рекламирует известные марки одежды, купальников, не любит сидеть на месте и часто устраивает профессиональные фотосессии.

Тори много работает, часто путешествует и радует своих подписчиков красивой фигурой.