Американская модель похвалилась пышной грудью на фото топлес

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски осчастливила своих подписчиков новым откровенным фото.

На снимке, который она разместила на своей странице в Instagram, Эмили позирует топлес, пристально глядя в камеру, и прикрывая пышную грудь руками.

Буквально за 6 часов снимок набрал миллион лайков, и тысячи хвалебных комментариев.

"Очень горяча", "Эта грудь, эти губы…", "Лучше убери руки, красотка", "Богиня!", - восхищались поклонники.

Ранее Эмили Ратаковски показала сексуальное тело в крошечном бикини.