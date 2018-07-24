"Откуда такие шикарные сиси?": Ирину Дубцову уличили в увеличении груди

Российская певица, бывшая судья украинского вокального шоу "Х-фактор" Ирина Дубцова, которая попала в "чистилище" организации "Миротворец", озадачила поклонников новым фото в купальнике из отдыха в Монте-Карло, Монако.

Поклонники на странице артистки в Instagram увидели снимок, на котором знаменитость позирует в купальнике ярко-синего цвета с глубоким декольте. Фанаты посчитали, что артистка тайно увеличила грудь – ведь на предыдущих фото декольте Дубцовой не выглядит так внушительно и упруго. Кроме того, поклонники отметили изменения и на лице артистки.

"А когда грудь успела сделать?", "Дубцова! Откуда такие шикарные сиси?", "Губы зря изменила", "Грудь конечно зачетную сделала", - заметили подписчики.

Ранее Дженнифер Лопес засветила грудь через прозрачный топ во время занятий спортом.