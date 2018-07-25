В Сети появились пикантные фото с отдыха российской теннисистки Марии Шараповой

Недавно одна из наиболее известных российских теннисисток Мария Шарапова уехала на отдых. Журналисты выяснили, где отдыхает звезда ракетки - Шарапова проводит отпуск на вилле в итальянской деревне Позитано.

31-летняя теннисистка живет там вместе со своим бойфрендом Алексом Гилксом. И недавно в социальных сетях распространились фото довольно пикантных моментов общения пары.

Кстати, Гилкс является бизнесменом и миллионером - он один из основателей и владельцев широко известного аукционного дома Paddle8.

При этом 17 июля Шарапова объявила о том, что не сыграет на турнире WTA Premier в Сан-Хосе, сославшись на изменение графика.

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Ранее Мария Шарапова позировала в купальнике на фоне заката.