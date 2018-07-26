Модель Кэндис Свейнпол заинтриговала родинкой на обнаженной груди: фото

Знаменитая южноафриканская модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол продемонстрировала поклонникам снимок топлес.

Свейнпол опубликовала фото в Instagram-сториз и пожелала поклонникам доброго утра.

На фото 29-летняя модель Кэндис Свейнпол позирует только в джинсах, прикрывая часть лица волосами.

Заметим, что Кэндис во второй раз стала мамой 19 июня. Модель и ее партнер Херманн Николи воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года. Не прошло и месяца после родов, как Свейнпол раскритиковали за "неидеальную" фигуру.

После этого инцидента модель начала часто публиковать снимки с подтянутой фигурой. Однако поклонники считают, что они были сделаны до родов.

Напомним, 33-летняя Тесс Холлидей, которую называют самой полной plus-size моделью в мире, шокировала пользователей Сети очередной откровенной фотографией.